BIST 10.939
DOLAR 41,68
EURO 48,96
ALTIN 5.187,18
HABER /  GÜNCEL

Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları

Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları

İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Tünel'de İbrahim Halil'in yolunu keserek para isteyen gaspçı, istediğini alamayınca dehşet saçtı. Gaspçı tarafından göğsünden 4 bıçak darbesi alan İbrahim Halil hayatını kaybetti.

Abone ol

Korkun olay İstanbul Beyoğlu'nda, Taksim Tünel civarında meydana geldi. İbrahim Halil yolda yürüdüğü sırada, karşısına çıkan bir gaspçının hedefi oldu. Şüpheli, İbrahim Halil'den para istedi, para isteme girişimi kanlı bir şekilde son buldu.

4 bıçak darbesi aldı

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre, 11 adet suç kaydı bulunan saldırgan istediği parayı alamayınca aralarında çıkan arbede sırasında bıçağını çıkarıp genç adamı defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Göğüs kısmından 4 bıçak darbesi alan İbrahim Halil ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11 suç kayıtlı saldırgan tutuklandı 

Cinayetin ardından polis ekipleri saldırganın peşine düştü. Saldırganın kısa bir süre sonra Güven Timleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Gaspçı tutuklandı

İbrahim Halil H'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşmeler ve güvenlik kameraları üzerinden yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli E.K'nin, İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı belirlendi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalanan şüpheli Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli 3 aylık zam oranı kesinleşti! Uzmanı Memur ve emekli Ocak 2026 zammını açıkladı
Foto Galeri Emekli 3 aylık zam oranı kesinleşti! Uzmanı Memur ve emekli Ocak 2026 zammını açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da ev ve iş yerlerini su bastı 12 metrelik tekne kıyıya sürüklendi
Muğla'da ev ve iş yerlerini su bastı 12 metrelik tekne kıyıya sürüklendi
Fransa'da İsrail'in Paris Büyükelçisi'ni sınır dışı edilsin çağrısı
Fransa'da İsrail'in Paris Büyükelçisi'ni sınır dışı edilsin çağrısı
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki
Kural çiğneyen yandı hapis cezası var! Önüne gelen hesap açamayacak
Kural çiğneyen yandı hapis cezası var! Önüne gelen hesap açamayacak
İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu
İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu
Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası
Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı
ÖSYM için tavsiye kararı: Soru hatalı çıktı, ücreti geri ödeyin
ÖSYM için tavsiye kararı: Soru hatalı çıktı, ücreti geri ödeyin
Tadelle ve Sarelle’ye World Taste Award’dan Altın ödül
Tadelle ve Sarelle’ye World Taste Award’dan Altın ödül
Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül
Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül