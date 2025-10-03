Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları

İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Tünel'de İbrahim Halil'in yolunu keserek para isteyen gaspçı, istediğini alamayınca dehşet saçtı. Gaspçı tarafından göğsünden 4 bıçak darbesi alan İbrahim Halil hayatını kaybetti.

Korkun olay İstanbul Beyoğlu'nda, Taksim Tünel civarında meydana geldi. İbrahim Halil yolda yürüdüğü sırada, karşısına çıkan bir gaspçının hedefi oldu. Şüpheli, İbrahim Halil'den para istedi, para isteme girişimi kanlı bir şekilde son buldu.

4 bıçak darbesi aldı

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre, 11 adet suç kaydı bulunan saldırgan istediği parayı alamayınca aralarında çıkan arbede sırasında bıçağını çıkarıp genç adamı defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Göğüs kısmından 4 bıçak darbesi alan İbrahim Halil ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11 suç kayıtlı saldırgan tutuklandı

Cinayetin ardından polis ekipleri saldırganın peşine düştü. Saldırganın kısa bir süre sonra Güven Timleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Gaspçı tutuklandı

İbrahim Halil H'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşmeler ve güvenlik kameraları üzerinden yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli E.K'nin, İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı belirlendi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalanan şüpheli Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.