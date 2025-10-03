BIST 10.939
İstanbul'da etkili sağanak trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM), kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak ve lodos uyarısı yaptığı kentin Anadolu Yakası'nda yağış öğleden sonra etkisini gösterdi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Birçok ilçede yağış nedeniyle sürücüler caddelerde araçlarıyla yavaş seyretti. Bu nedenle ana cadde ve arterlerde trafik yoğunluğunun normale göre daha da arttığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda ise Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ile Bahçelievler'de yağış zaman zaman etkili oldu.

YAYALAR TENTELERİN ALTINA SIĞINDI

Yağmurdan korunmak isteyenler bazı iş yerlerindeki tentelerin ve köprülerin altlarına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullananlar yağışın da etkisiyle istasyon ve duraklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

İBB Cep Trafik Uygulaması'na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 69, Anadolu Yakası'nda yüzde 72, kent genelinde ise yüzde 71'e kadar çıktı.

