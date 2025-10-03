BIST 10.859
Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Kaza yerinde keşif yapıldı

Mersin'de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, olay yerinde keşif yapılması kararı verilmesinin ardından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hakim ve trafik bilirkişisi ile taraf avukatların katılımıyla kaza yerinde keşif yapıldı.

Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, gazetecilere, sanığın kazayı "olası kast" kapsamında yaptığını düşündüklerini belirtti. Keşifte bazı hususları dile getirdiklerini vurgulayan Boran, şöyle devam etti:

"Sanığın kazayı gerçekleştirdiği yerden Laçin Akyol'un 33 metre ileri gittiği hususunu, dışta aydınlatmanın o saatte yeterli olduğunu, buna ek olarak da yolun belediye yönetmeliklerine uygun olduğunu belirttik.

