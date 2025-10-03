TOKİ dolandırıcılara karşı harekete geçti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı taklit internet siteleri üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri için yasal işlemlere start verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sahte internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede, "İdaremizin resmi internet sayfası, çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" vurgulandı.

Yetkililer, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden sahteciliğe dair kapsamlı bir duyuru yaptı. Bu açıklamada, "Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir" ifadesine yer verildi. Ayrıca, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."