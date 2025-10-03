BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 49,00
ALTIN 5.204,52
HABER /  GÜNCEL

TOKİ dolandırıcılara karşı harekete geçti

TOKİ dolandırıcılara karşı harekete geçti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı taklit internet siteleri üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri için yasal işlemlere start verdi.

Abone ol

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sahte internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede, "İdaremizin resmi internet sayfası, çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" vurgulandı.

Yetkililer, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden sahteciliğe dair kapsamlı bir duyuru yaptı. Bu açıklamada, "Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir" ifadesine yer verildi. Ayrıca, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
10 gün önce cezaevinden çıkan kadının şüpheli ölümü
10 gün önce cezaevinden çıkan kadının şüpheli ölümü
Komşusundan kırık cam açıklaması! Güllü'nün ölümünde 4. kişi iddiası
Komşusundan kırık cam açıklaması! Güllü'nün ölümünde 4. kişi iddiası
Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Kaza yerinde keşif yapıldı
Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Kaza yerinde keşif yapıldı
Güllü'nün çocukları ifade verdi! "Hakkımı helal etmiyorum annemin kemiklerini sızlattılar"
Güllü'nün çocukları ifade verdi! "Hakkımı helal etmiyorum annemin kemiklerini sızlattılar"
Kiralık sosyal konut şartları neler? Ev sahibiniz devlet olacak işte detaylar
Kiralık sosyal konut şartları neler? Ev sahibiniz devlet olacak işte detaylar
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Kırşehir'de kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kırşehir'de kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Pelin'i öldüren asansör! Mersin'deki korkunç olayda yeni gelişme
Pelin'i öldüren asansör! Mersin'deki korkunç olayda yeni gelişme
Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı
Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı
İstanbul'da etkili sağanak trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da etkili sağanak trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı
Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere yarın su verilemeyecek
Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere yarın su verilemeyecek
Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları
Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları