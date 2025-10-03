BIST 10.859
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini açıkladı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP'den istifa etti. Kara X hesabından yaptığı açıklamada CHP için "Beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir" ifadelerini kullandı. 

Kara ayrıca, "Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir" dedi. 

İşte Niyazi Nefi Kara'nın o paylaşımı

