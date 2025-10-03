DSÖ: Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı. Bunlardan 101'i çocuk ve 80'i 5 yaş altında" dedi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de, çatışma kaynaklı yaralanmaların hayatta kalanlar için travmalara neden olduğunu belirten Peeperkorn, psikososyal hizmetlerin yetersiz kalmasının derin bir ruh sağlığı sorununa da yol açtığını belirtti.

Peeperkorn, İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 8 hastanenin kısmen buradaki savunmasız insanlara hizmet verdiğini kaydetti.

Gazze'nin kuzeyindeki sağlık hizmetlerinin, yalnızca kısmen faaliyet gösteren bir sağlık merkezi aracılığıyla sağlandığını söyleyen Peeperkorn, "(Gazze kentinde) 11-28 Eylül tarihleri ​​arasında en az 44 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı" dedi.

Peeperkorn, "Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı. Bunlardan 101'i çocuk ve 80'i 5 yaş altında." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde su, sanitasyon ve hijyenle ilgili sorunların sürdüğüne de işaret eden Peeperkorn, günde bir milyon kişinin 6 litrelik asgari içme suya erişemediğinin altını çizdi.