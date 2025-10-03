BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,95
ALTIN 5.205,10
HABER /  SAĞLIK

DSÖ: Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı

DSÖ: Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı. Bunlardan 101'i çocuk ve 80'i 5 yaş altında" dedi.

Abone ol

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de, çatışma kaynaklı yaralanmaların hayatta kalanlar için travmalara neden olduğunu belirten Peeperkorn, psikososyal hizmetlerin yetersiz kalmasının derin bir ruh sağlığı sorununa da yol açtığını belirtti.

Peeperkorn, İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 8 hastanenin kısmen buradaki savunmasız insanlara hizmet verdiğini kaydetti.

Gazze'nin kuzeyindeki sağlık hizmetlerinin, yalnızca kısmen faaliyet gösteren bir sağlık merkezi aracılığıyla sağlandığını söyleyen Peeperkorn, "(Gazze kentinde) 11-28 Eylül tarihleri ​​arasında en az 44 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı" dedi.

Peeperkorn, "Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı. Bunlardan 101'i çocuk ve 80'i 5 yaş altında." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde su, sanitasyon ve hijyenle ilgili sorunların sürdüğüne de işaret eden Peeperkorn, günde bir milyon kişinin 6 litrelik asgari içme suya erişemediğinin altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor - Kayserispor / Canlı anlatım
Trabzonspor - Kayserispor / Canlı anlatım
Türkiye'den Sumud Filosu açıklaması: Türk vatandaşları için çalışmalar sürüyor
Türkiye'den Sumud Filosu açıklaması: Türk vatandaşları için çalışmalar sürüyor
NATO'da bayrak değişimi! Komutayı Türkiye devraldı
NATO'da bayrak değişimi! Komutayı Türkiye devraldı
Trump’tan Hamas’a anlaşma için son süre
Trump’tan Hamas’a anlaşma için son süre
Isparta’da otomobil ve tır kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Isparta’da otomobil ve tır kazası: 2 ölü, 3 yaralı
HSK'dan kritik atamalar! İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
HSK'dan kritik atamalar! İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 8 tutuklama
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 8 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü
TOKİ dolandırıcılara karşı harekete geçti
TOKİ dolandırıcılara karşı harekete geçti
10 gün önce cezaevinden çıkan kadının şüpheli ölümü
10 gün önce cezaevinden çıkan kadının şüpheli ölümü
Komşusundan kırık cam açıklaması! Güllü'nün ölümünde 4. kişi iddiası
Komşusundan kırık cam açıklaması! Güllü'nün ölümünde 4. kişi iddiası