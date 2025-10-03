NATO'da bayrak değişimi! Komutayı Türkiye devraldı

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) komutasını 1 yıllığına İtalya’dan devraldı.

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

KFOR KOMUTASINI TÜRKİYE DEVRALDI

Türkiye ve İtalya milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'den Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi.

Cumhurbaşkanı Osmani, törende yaptığı konuşmada, KFOR’un yirmi yılı aşkın süredir Kosova ve bölgede barış ve istikrarın temel taşı olduğunu söyledi.

'STRATEJİK BİR TERCİH DEĞİL, KİM OLDUĞUMUZUN YANSIMASIDIR'

Kosova halkının tarih boyunca ve günümüzde özgürlük, demokrasi ve kolektif güvenlik değerlerinin yanında durduğunu kaydeden Osmani, "NATO’ya katılma arzumuz sadece stratejik bir tercih değil, kim olduğumuzun bir yansımasıdır. Barışa yönelik tehditlerin giderek arttığı bir dönemde, İttifak, bağlılığını gerçekten kanıtlamış ortaklarla birlikte olduğunda daha güçlüdür ve Kosova halkımızın direnci, reformları ve kararlılığı sayesinde bunu defalarca göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Ulutaş da önceliklerinin Kosova’da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ortam ve serbest dolaşım sağlamak olduğunu belirterek, "Biz Kosova’da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için görevimizi yerine getirmeye hazır ve tamamen kararlıyız." dedi.

Kosova’daki her türlü güvenlik gelişmesine yanıt vermeye hazır olduklarını dile getiren Ulutaş, "istikrara giden yol" olarak nitelendirdiği Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini vurguladı.

Tümgeneral Ulutaş, Türkiye’nin ikinci defa üstlendiği KFOR komutanlığı görevini 2023-2024 döneminde de yürütmüştü.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.