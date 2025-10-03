Trabzonspor Kayserispor’u farklı mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 4-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 90+5'te penaltıdan Onuachu kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanı 17'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Kayserispor ise düşme potasının hemen üstünde 5 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Kayserispor da sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor 4 - 0 Kayserispor

90'Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'GOL! Onuachu penaltıdan topu ağlara gönderdi.

90'Visca ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

90'Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

82'Trabzonspor Onuachu ile golü buldu ancak pozisyonun öncesinde pası atan Muçi ofsaytta.

55'GOL! Zubkov topu ağlara gönderdi. Savic'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Zubkov, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Trabzonspor farkı 3'e çıkardı.

53'GOL! Felipe Augusto topu ağlara gönderdi. Oulai'nin kornerde ön direğe açtığı ortayı Augusto kafayla ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.

50'Sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Zubkov, sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Zubkov'un vuruşunu Bilal ayağıyla çıkardı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

43'Sol kanattan yapılan ortaya Onuachu kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal soluna uzanarak topu çıkardı.

34'Sol kanattan Zubkov'un ortasına Onuachu kafayı vurdu top direkten döndü.

33'Sol kanattan topla hareketlenen Augusto kaleciyle karşı karşıya kaldı. Augusto'nun sol ayağıyla vuruşunu son anda kaleci çıkardı.

29'Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında top arka direkteki Opoku'ya çevrildi. Opoku'nun yakında mesafeden vuruşunu Onana çıkardı.

19'Folcarelli ceza sahası yayı üstünden çok sert bir vuruş yaptı top üst direkte patladı.

15'Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topta Savic'in ters vuruşu kaleye yöneldi ancak top direkten döndü.

12'GOL! Okay Yokuşlu topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Onuachu'dan aldığı pasla orta sahadan ilerleyen Okay, topu sağına çekerek uzak direğe vuruşunu yaptı. Yerde seken topu kaleci Bilal çıkaramadı ve top ağlara gitti.

5'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayserisporlu oyuncu kafayı vurdu kaleci Onana son anda çıkardı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Trabzonspor - Kayserispor ilk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Mustafa, Batagov, Okay, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha