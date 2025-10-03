BIST 10.859
GÜNCEL

Aydın'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

B.Ü. idaresindeki 39 DR 201 plakalı otomobil, Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde geri manevra yaptığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü B.Ü, yangının tıbbi oksijen dolumu sırasında çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin geri manevra yaptığı sırada alev aldığı görüldü.

