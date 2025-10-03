BIST 10.859
FIFA'dan skandal İsrail kararı: Infantino duyurdu...

İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik saldırıları sonrası birçok ülkeden İsrail’in spor organizasyonlarından men edilmesi için FIFA’ya çağrı yapılırken, FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan beklenmedik bir açıklama geldi.

İsrail’in Filistin’de sivil halka karşı uyguladığı şiddet tüm dünyada ses getirirken tüm dünyada İsrail'in Rusya gibi spor organizasyonlarından men edilmesi için FIFA'ya çağrı yaptı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce zulme uğrayanları gördükçe gözyaşlarını tutamadığını söylese de İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi konusunda şoke eden açıklamalar yaptı.

'FIFA'NIN GÖREVİ DEĞİL'

Gianni Infantino FIFA, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. FIFA Başkanı Infantino: "FIFA jeopolitik sorunları çözemez." İfadelerinde bulundu.

Infantino, futbolun birleştirici gücüne odaklanarak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan birçok çatışmadan dolayı acı çekenlerle birlikte ve futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" değerlendirmesinde bulundu.

FIFA'nın, "bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya" adandığını ifade etti.

