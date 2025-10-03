Muharrem İnce’den Babacan’a şok cevap: Hesap günü yaklaşıyor

CHP’ye katılan Muharrem İnce, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile yan yana görüntüsü ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İnce, ’'Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum’' ifadelerini kullandı.

Ali Babacan ise katıldığı bir canlı yayında bu paylaşımla ilgili "Hiçbir kıymeti yok. Yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı" dedi.

İNCE: 'HESAP GÜNÜ GELİYOR'

Muharrem İnce bu yanıta şöyle yanıt verdi:

“Bir önceki hükümetin başlattığı ekonomi programının başarısını kendi başarısıymış gibi satan,

Görevi boyunca dişe dokunur tek bir icraatı olmayan sadece idare-i maslahat yapan çapsız,

Irak’a düşecek ilk bomba ile 8,5 milyar hesabımıza geçecek diyen nasipsiz,

Yıllarca Tayyip abisinin sözünden çıkmayan ama zayıfladığını düşündüğü anda ilk satan beceriksiz,

Siyaseten omurgasız, ahlaken müflis

Bebecan dünkü fotoğrafla ilgili yorumumuza "Hiçbir kıymeti yok. Yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı" demiş.

Az kaldı millet seni de o fotoğraf karesindekileri de yüzde yüz iskonto edip sıfırlayacak! Ben gemiyi terk ettim hesap vermem diye düşünme, kamu bankaları soyulurken oradaydın! Ayakkabı kutularından dolar çıkarken oradaydın! Hırsızlar, liyakatsizler senin de imzanın olduğu kararlarla kritik kurumlara atandı!

Millet unutmuyor, hesap günü yaklaşıyor”