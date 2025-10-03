BIST 10.859
Bakan Tunç: 6 Haziran'ı 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak kutlayacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Haziran gününü "Ceza İnfaz Personeli Günü" olarak kutlayacaklarını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, 6 Haziran'ı 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak kutlayacaklarını açıkladı.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz ve koruma memurlarımızla bir araya geldik. Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik birimlerimizde, görevlerini insan onurunu önceleyen bir anlayışla yürüten personelimizin emek ve fedakarlığını görünür kılmak amacıyla 6 Haziran tarihini 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak belirlediğimizin müjdesini paylaştık. Bu anlamlı günün tüm çalışma arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, güçlü bir meslek kültürüyle sorumluluklarını ifa eden personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum."

