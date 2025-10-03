Hamas'tan Trump'ın 'Gazze Planı'na yanıt: Müzakerelere hazırız

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Trump’ın Gazze planını desteklediğini söylemesinin ardından, El Cezire’nin aktardığına göre Hamas Trump’ın teklifine yanıt vererek esir takası ve Gazze’den tamamen çekilme şartıyla müzakere etmeyi kabul etti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt dün yaptığı açıklamada, ABD'nin, Hamas'ın Trump’ın Gazze planını kabul etmesini umduğunu belirtmişti. El Cezire'nin geçtiği son bilgilere göre Hamas, Trump'ın teklifine yanıtlarını ilettiklerini öne sürdü.

HAMAS MÜZAKERELERİ KABUL ETTİ!

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Saldırganlığı durdurmak amacıyla 'Trump Planı' konusunda sorumlu bir tavır almak için kapsamlı istişarelerde bulunduk" denilerek müzakere etmeyi kabul ettikleri ifade edildi. Hamas, hareket planın ayrıntılarını istişare ettikten sonra esir takası ve Gazze’den tamamen çekilme şartıyla müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.

"TRUMP'IN ÇAĞRISINI TAKDİR EDİYORUZ"

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşın durdurulması, esirlerin değişimi, yardımların ulaştırılması ve işgalin reddedilmesi yönündeki çağrısını takdir ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Hamas, Trump’ın teklifinde yer alan takas formülünü kabul ettiğini, sahadaki koşulların sağlanması halinde hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını duyurdu. Açıklamada, arabulucular aracılığıyla anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek üzere derhal müzakerelere başlanabileceği vurgulandı.

Hareket ayrıca, Gazze’nin yönetiminin ulusal mutabakat temelinde, bağımsız Filistinli teknokratlardan oluşacak bir yapıya devredilmesi konusunda da görüş birliğini yineledi.

TRUMP SÜRE TANIMIŞTI!

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirtmiş ve Hamas'a süre tanımıştı.

Trump, "Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek" ifadelerini kullanmıştı.