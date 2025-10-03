BIST 10.859
Bakan Tekin, "Özel Eğitimde Rehberlik Çalışmaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın özel eğitim ihtiyacı bulunan 724 bin öğrenciye eğitim verdiğini söyledi.

Bakan Tekin, Beşiktaş'taki Şehit Hüseyin Tunç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği arasındaki "Özel Eğitimde Rehberlik Çalışmaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Tekin, yaptığı konuşmada insanların engelli ya da engelsiz olabileceğine inandığını, bazılarının engelinin görüldüğünü, bazılarının ise görülmediğini söyledi.

Allah'ın herkesi aynı yarattığını dile getiren Tekin, "Hepimiz aynı nimetlerle donatılmış dünyada yaşıyoruz. Hepimiz eşitiz, dolayısıyla mevzuya böyle bakmamız lazım." diye konuştu.

Bakanlığın özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerle ilgili yaptıklarını bugüne kadar hiçbir yerde söylemediklerini dile getiren Tekin, "Burada birkaç rakamı sizinle paylaşmak isterim. 724 bin öğrenciden bahsediyoruz. Bu öğrencilerimizin içerisinde bir kısmı kaynaştırma öğrencisi, bir kısmı özel eğitim okuluna devam ediyor. Üçüncü kategori, bir kısmı özel eğitim sınıfında... Dördüncü kategoride evde bakım hizmeti verdiğimiz öğrencilerimiz var. Beşincisi, hastanede bakım hizmeti verdiğimiz öğrencilerimiz var." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de özel eğitime yapılan önemli katkılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tekin, başka bir siyasetçinin bunları yapmış olması halinde sürekli insanların gözlerine sokarcasına her yerde paylaşacağını ama bu çalışmaları sadece burada örnek olması için anlattığını söyledi.

- "Yaklaşık 3 bin 200 özel rehabilitasyon merkezimizde bu hizmetleri veriyoruz"

Tekin, "Bu rakamların dışında özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim desteği verdiğimiz yaklaşık 600 bin özel eğitim öğrencimiz daha var. Yaklaşık 3 bin 200 özel rehabilitasyon merkezimizde bu hizmetleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sürece katkı veren herkese teşekkür eden Tekin, "Bu kadar kaynak aktarıyoruz, bu kadar emek sarf ediyoruz ama bir tane veli, çocuğunun sınıfında bir kaynaştırma öğrencisini istemediğinde bütün teori çöküyor. O yüzden bu işleri yaparken ben diyorum ki bu işler, sadece Cumhurbaşkanlığının ya da Bakanlığın ayıracağı bütçeyle, ayıracağı emekle olmuyor. Bunu yapmak için toplum, topyekun beraber hareket etmeli. 'Bu sürecin içerisine sivil toplum örgütleri de dahil olmalı.' diyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da engelliler konusunda şu anda Türkiye'nin geldiği yerin kıyas kabul edilemeyecek kadar çok önemli olduğunu söyledi.

Görme engelli olarak yaşadığı sıkıntıları anlatan Ayva, "1989 yılında Tayyip Erdoğan ile il başkanıyken tanıştık. Bana hayatımda ilk defa sarılan, musafaha eden kişi Tayyip Erdoğan'dır. O güne kadar kendimi hiç değerli hissetmiyordum, o günden sonra böyle bir sevda oluştu." dedi.

Ayva, protokolün engellilerin ayrımcılığa uğramaması, çocukların birbirlerini doğru anlaması, kaynaşması ve birbirlerine destek olması konusunda fayda sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin'in şahitliğinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, "Özel Eğitimde Rehberlik Çalışmaları İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

Daha sonra Bakan Tekin ve beraberindekiler fotoğraf çekildi.

