ABD'den Hamas'a tehdit: Kabul etmezlerse sonuçları çok trajik olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a sunduğu ateşkes planına ilişkin, “Hamas bu planı kabul etmezse sonuçları çok trajik olacak” dedi. Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılmazsa Hamas için “eşi benzeri görülmemiş bir kıyamet” yaşanacağını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması için Hamas’a önerilen son barış planını kabul etmesine yönelik çağrısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın, Hamas'a, anlaşmaya varması için pazar günü 18.00'e (TSİ pazartesi 01.00) kadar süre vermesine ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, son birkaç yıldır Orta Doğu'da yaşanan tüm vahşetten derin endişe duyuyor. Bu karmaşayı (Joe) Biden yönetiminden devralmış olması son derece talihsiz." dedi.

'HAMAS ANLAŞMAYI KABUL ETMEZSE SONUÇLARI ÇOK TRAJİK OLACAK'

Leavitt, "Tüm dünya Başkan Trump’ı net bir şekilde duymalıdır. Şu anda Başkan, Hamas'a bu teklifin kabul edilmesi gereken ve ayrıntılı bir plan olduğunu açıkça iletti.

Hamas’ın bu planı kabul etme ve bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var. Anlaşmayı kabul etmezlerse, ne yazık ki sonuçlar çok trajik olacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ayrıca Trump'ın ilk döneminde Abraham Anlaşmaları ile İsrail ve Arap ülkeleri arasında "normalleşme" sürecini başlattığını ve bu sürecin devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.

TRUMP 'HAMAS İÇİN KIYAMET KOPACAK' DEMİŞTİ

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'a (TSİ 6 Ekim Pazartesi 01.00) kadar bir anlaşma sağlanmalı. Bütün ülkeler barış anlaşmasını imzaladı. Eğer bu son şans ile de anlaşmaya varılmazsa, Hamas için daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde kıyamet kopacak. Öyle ya da böyle Orta Doğu'da barış sağlanacak" demişti.