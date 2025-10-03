BIST 10.859
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Duran, Türk Devletleri İş birliği Günü'nü kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nahçıvan Anlaşması’nın 16. yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Nahçıvan Anlaşmasının 16. yıl dönümü ve Türk Devletleri İş birliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ile Türk Devletleri İş birliği Günü'nü kutladığını belirten Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk dünyasının ortak tarihi, dili ve kültürü, geleceğe birlikte yürümenin en güçlü teminatlarından biridir. Dayanışmamız, sadece bölgesel değil, küresel barış, istikrar ve kalkınma için de güçlü bir adımdır. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha da güçlenen kardeşlik bağlarımızla, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."

