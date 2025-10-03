BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,99
ALTIN 5.208,72
HABER /  GÜNCEL

AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı

AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tespitlere ilişkin "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu"nu yayımladı.

Abone ol

Raporda, 10 Ağustos saat 19.53'te Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem olduğu hatırlatıldı.

28 Eylül saat 00.00'a kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı depremin meydana geldiği, bunlardan 44'ünün büyüklüklerinin 4 ile 5 arasında olduğu belirtildi.

Sarsıntıların mekansal olarak belirli alanda yoğunlaştığı ve genel olarak homojen dağılım sergilediği, bunun artçı sismik aktivitenin zamana bağlı yer değiştirmektense aynı fay segmenti veya sınırlı alanda yoğunlaştığını gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca bölgede 1900 yılından bugüne 4'ten büyük ve en büyüğü 7,2 olmak üzere 1464 depremin meydana geldiği bildirildi.

Sındırgı Depremi'ni takiben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ile Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sındırgı Depremi'nde gözlemlenen yapısal hasarlar incelendiğinde, Türkiye'de geçmiş yıllardaki depremlerin yol açtığı hasarları oluşturan faktörlerin bu depremde de benzer olduğuna işaret edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK’ten TELE 1’e “Alevi” cezası: Merdan Yanardağ’ın Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözleri CHP’de kriz çıkardı
RTÜK’ten TELE 1’e “Alevi” cezası: Merdan Yanardağ’ın Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözleri CHP’de kriz çıkardı
Bakan Tunç: 6 Haziran'ı 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak kutlayacağız
Bakan Tunç: 6 Haziran'ı 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak kutlayacağız
Hamas'tan Trump'ın 'Gazze Planı'na yanıt: Müzakerelere hazırız
Hamas'tan Trump'ın 'Gazze Planı'na yanıt: Müzakerelere hazırız
İletişim Başkanı Duran, Türk Devletleri İş birliği Günü'nü kutladı
İletişim Başkanı Duran, Türk Devletleri İş birliği Günü'nü kutladı
Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor
Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor
Muharrem İnce’den Babacan’a şok cevap: Hesap günü yaklaşıyor
Muharrem İnce’den Babacan’a şok cevap: Hesap günü yaklaşıyor
ABD'den Hamas'a tehdit: Kabul etmezlerse sonuçları çok trajik olacak
ABD'den Hamas'a tehdit: Kabul etmezlerse sonuçları çok trajik olacak
Narin Güran cinayeti davasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa verilen hüküm bozuldu
Narin Güran cinayeti davasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa verilen hüküm bozuldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Tekin, "Özel Eğitimde Rehberlik Çalışmaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı:
Bakan Tekin, "Özel Eğitimde Rehberlik Çalışmaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı:
Özgür Özel Bolu'da konuştu: Türkiye'yi AB'nin tam üyesi yapacağız
Özgür Özel Bolu'da konuştu: Türkiye'yi AB'nin tam üyesi yapacağız
FIFA'dan skandal İsrail kararı: Infantino duyurdu...
FIFA'dan skandal İsrail kararı: Infantino duyurdu...