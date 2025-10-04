BIST 10.859
DÜNYA

Hamas’tan müzakere mesajı, Trump’tan jet yanıt

Hamas’ın Trump’ın Gazze planına esirlerin bırakılmasını kabul edip müzakerelere hazır olduklarını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, “Hamas’ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail, rehinelerin güvenli şekilde çıkarılabilmesi için bombalamayı derhal durdurmak zorunda. Bu sadece Gazze değil, tüm Ortadoğu barışıyla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Hamas'ın arabulucularla ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, '"Esirlerin bırakılmasını kabul ediyoruz, müzakerelere hazırız" yanıtının ardından Trump'tan jet yanıt geldi. 

''İSRAİL BOMBALAMAYI DURDURMAK ZORUNDA''

 Trump, Hamas'ın cevabının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hamas’ın yaptığı açıklamaya dayanarak onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum.

İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için bombalamayı derhal durdurmak zorunda, şu anda bunu yapmak için tehlikeli, zaten görüşmeleri yürütüyoruz.

Bu sadece Gazze işle ilgili değil, Ortadoğu barışı ile ilgili”

