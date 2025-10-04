BIST 10.859
"81 ilde 500 bin konut" projesi doladırıcıları harekete geçirdi! TOKİ'den uyarı yapıldı...

Dolandırıcıların son oyunu, hükümetin geçtiğimiz hafta duyurduğu "81 ilde 500 bin konut" projesi üzerinden oldu. Sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşlardan başvuru ücreti adı altında para talep eden dolandırıcılara karşı TOKİ'den uyarı geldi.

TOKİ, sosyal konut projeleri için sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Sahte başvuru ücretleri talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

TOKİ'DEN DOLANDIRICILARA KARŞI VATANDAŞLARA UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek sosyal konut projeleri için başvuru ücreti talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

SAHTE İNTERNET SİTELERİ İLE BAŞVURU ÜCRETİ İSTİYORLAR

TOKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşların sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişilerin, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli, iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."

