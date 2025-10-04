BIST 10.859
Şiddet uyguladığı kız kardeşinin üzerine kaynar su döktü!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

