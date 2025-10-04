Zaniolo'dan Galatasaraylıları çıldırtacak sözler

Galatasaray’ın kiralık olarak Udinese’ye gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçmişe dair pişmanlıklarının bulunduğu itiraf eden Zaniolo, dikkat çeken sözlerde bulundu.

"GERİ DÖNÜŞ YOK"

"Kendimi iyi hissediyorum. Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum ama artık geri dönüş yok. Bugünü düşünüyorum. Udine ve Udinese'de kendimi harika hissediyorum. Hayatta büyümek için atmanız gereken adımlar olduğunu biliyorum."

"3-4 yıl önce, davranışlarım ve konuşmalarım beni daha yüzeysel gösteriyordu. Tecrübem yoktu. Bugün daha olgun hissediyorum."

"HERKESİN PİŞMANLIKLARI VARDIR"

"Futboldan ne istiyorum? Beni mutlu etmesini. Uzun zamandır futboldan zevk almıyordum. Şimdi mutluyum, böyle devam etmeliyim. Tekrar yapmayacağım bir şey var mı? Elbette, herkesin pişmanlıkları vardır."

"Bir yandan, bu noktaya gelmemin sebebinin, böyle olması gerektiği için olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde birçok hata yaptığımı da biliyorum."

"KENDİMİ FAZLA ABARTTIM"

"Yaptığım hataların bir kısmı, başından beri maruz kaldığım aşırı medya ilgisi ve katlamak zorunda olduğum baskıdan kaynaklanıyor. 18 yaşında, Roma gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım! Şimdi bunların farkındayım. Geri dönsem bunları tekrar yapmazdım."

"Belki dışarıdan Roma'dan ayrılmak zorunda kalmanın bana ne kadar acı verdiğini kimse fark etmemiştir! Roma benim sevdiğim bir kulüp ve öyle olmaya devam ediyor. Kulüp yönetiminden ve insanlardan ayrılmak benim için çok zor oldu. Belki bunu dışarıya yansıtmadım çünkü duygularımı içinde tutmayı tercih ediyorum."

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

"Biri bana yardım etti mi? Ailem. Her şey çok karmaşık olduğunda, sizi seven insanların bir elin parmaklarını geçmeyeceğini anlarsınız."

"Milli takımda oynamak her zaman benim için bir hedef oldu. Hatta bundan da önce çocukluk hayalimdi. İtalya'yı temsil etmek harika bir şey. O formayı giydiğinizde; Inter, Milan, Juventus, Roma ve Lazio taraftarlarını bir araya getiriyorsunuz. Herkes aynı inançla birleşiyor" ifadelerini kullandı.