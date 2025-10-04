BIST 10.859
Netanyahu, Trump'ın Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasına şaşırmış!

Anadolu Ajansı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planı yanıtına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya şaşırdığı aktarıldı.

Amerikan Axios sitesinde Barak Ravid, ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak Netanyahu'nun şaşkın olduğunu söyledi.

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı "olumlu bir tepki" olarak gördüğü aktarıldı.

Netanyahu'nun, Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamayı ABD ile koordinasyon içinde yapmayı düşünürken gelen Trump'ın açıklamasına şaşırdığı belirtildi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

