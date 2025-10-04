BIST 10.859
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul'da feci kaza

Anadolu Ajansı
Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul'da feci kaza - Resim: 1

Alper Akmeşe idaresindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil, Şile Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul'da feci kaza - Resim: 2

Otomobilin ön camından girip arkasından çıkan bariyerler nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki Oğuzhan Yalçın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul'da feci kaza - Resim: 3

İncelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı Akmeşe ise ambulansla hastaneye götürüldü.

