Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul'da feci kaza
Anadolu Ajansı
|
Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alper Akmeşe idaresindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil, Şile Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.
Otomobilin ön camından girip arkasından çıkan bariyerler nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki Oğuzhan Yalçın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı Akmeşe ise ambulansla hastaneye götürüldü.
