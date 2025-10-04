BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  EKONOMİ

İslam Memiş tarih verip "Müjdeler gelecek'' diyerek duyurdu! Elinizde altın, döviz varsa...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tv100’e özel açıklamada bulundu. Cansu Canan ile Özgür İfade programına katılan Memiş, ‘‘Kasım ayında birçok kalemde yeni müjdeler bekliyorum’’ dedi.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ev ve araba almak isteyenlere müjdeyi duyurdu.''Gerçek varlık satın alacağız" ifadelerini kullanan Memiş şunları söyledi:

" O yüzden Kasım ayını bekleyin. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünlerde açıklamış olduğu müjdelerin devamını bekliyorum şahsen. Birçok kalemde yeni müjdeler bekliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yine bekliyorum. 

Dolayısıyla insanlar artık altınlarını dövizlerini bozdurmak için aslında bir bahane bulmuş olacaklar. Neden biriktirdi zaten? Ev, araba almak, iş kurmak için vs.

Kasım ayında artık yavaş yavaş hareketlilik başlar. O yüzden özellikle Kasım ayına kadar bekleyin. Dışarıda jeopolitik gerilim tarafında Kasım ayına kadar riskler, stresler artabilir ki belki muhtemeldir, tekrar bir ABD İran gerginliği yaşayabiliriz ama bu sağlıksız yükselişlerin devamı anlamına gelmeyebilir.

"2026 yılında müjdelerin aksiyonu alınır"

Birikim yapanlar, tasarruf yapanlar, gerçek varlık satın almak için hükümetin açıkladığı yeni müjdelerle birlikte bu hayallerine ulaşacaklarına bir dönem bence geldi. 2026 yılında bu müjdelerin aksiyonu alınır. Yani kuralar, kampanyalar, başvurular…’’

