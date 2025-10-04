BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

Gizli radar ilk gündem! Trafik cezaları Meclis'e geliyor

Gizli radar ilk gündem! Trafik cezaları Meclis'e geliyor

Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta içerisinde Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklerin görüşülmesi bekleniyor. Kanun düzenlemesinde en önemli detay ise devletin sürücüleri trafikten radara karşı uyaran bir aplikasyon geliştirmiş olması. Böylece, sürücüler radara karşı uyarılmış olacak. Ayrıca, cezalarda da yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, 'tuzak' algısını kırmak için 'Radar Var' uygulamasının geliştirileceğini açıklamıştı. Yeni kanun düzenlemesinde ise bu sistemin de bulunması bekleniyor. Yeni kanun teklifi hız sınırı, radar uygulamaları ve cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

*Ayrıca, birbirine yakın olan yaya geçitlerinin kapatılarak, alt geçit ve üst geçitlerin yapılacağı kaydediliyor.

*Araç kullanırken telefonla konuşanlara 5 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira, hız sınırını aşanlara 30 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

*Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, sürücü belgesi iptal edildiği hâlde araç kullananlara ise 200 bin lira para cezası verilecek.

*Trafiği tehlikeye sokarak makas atanlara 180 bin, drift yapanlara ise 140 bin lira ceza uygulanacak.

*Ambulansa, itfaiyeye yol vermeyen 46 bin, sahte plakaya 280 bin, alkollü araç kullanana 25 bin lira ceza öngörülüyor.

*Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerini terk eden sürücüler 46 bin lira para cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

*Takograf ve hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücülerine 75 bin lira ceza verilecek.

*Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması hâlinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.

*Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

60 gün süre ile trafikten men edilecek

Trafik denetimleri sırasında zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza verilecek.
Ehliyetlerine 60 gün süre el konulacak ve araçları da 60 gün süre ile trafikten men edilecek.

Zorunluluk olmadığı hâllerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Şamil Tayyar AK Parti'nin planına dikkat çekti! 2026 hazırlığı
Şamil Tayyar AK Parti'nin planına dikkat çekti! 2026 hazırlığı
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti
İşgal operasyonunu durdurun! İsrail ordu radyosu resmen duyurdu
İşgal operasyonunu durdurun! İsrail ordu radyosu resmen duyurdu
Netanyahu, Trump'ın Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasına şaşırmış!
Netanyahu, Trump'ın Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasına şaşırmış!
"81 ilde 500 bin konut" projesi doladırıcıları harekete geçirdi! TOKİ'den uyarı yapıldı...
"81 ilde 500 bin konut" projesi doladırıcıları harekete geçirdi! TOKİ'den uyarı yapıldı...
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
Şiddet uyguladığı kız kardeşinin üzerine kaynar su döktü!
Şiddet uyguladığı kız kardeşinin üzerine kaynar su döktü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamas’ın kararı sonrası kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamas’ın kararı sonrası kritik açıklama
Kütahya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Kütahya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Zaniolo'dan Galatasaraylıları çıldırtacak sözler
Zaniolo'dan Galatasaraylıları çıldırtacak sözler
Hamas’tan müzakere mesajı, Trump’tan jet yanıt
Hamas’tan müzakere mesajı, Trump’tan jet yanıt