EKONOMİ

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

Anadolu Ajansı
"Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlenmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"da değişiklik yapıldı.

Düzenleme uyarınca "Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

