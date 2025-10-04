BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarih netleşti

CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarih netleşti

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi'nin tarih ve yerini açıkladı. Kongre, 19 Ekim 2025 Pazar günü, Bayrampaşa'daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Kongrenin ilk oturumu çoğunluk aranarak sabah 08.00'de başlayacak.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi'nin hazırlıklarını tamamladı.

Buna göre kongre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Bayrampaşa’da bulunan İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Kongrenin ilk oturumu saat 08.00–11.00 arasında nisaplı olarak gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın devam edecek.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, tüm örgüt üyelerini kongreye davet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de her yıl 20 bin meme kanseri vakası tespit ediliyor
Türkiye'de her yıl 20 bin meme kanseri vakası tespit ediliyor
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Kimse bunu beklemiyordu! Altın ve Bitcoin'i solladı! En çok o kazandırdı...
Kimse bunu beklemiyordu! Altın ve Bitcoin'i solladı! En çok o kazandırdı...
İslam Memiş tarih verip "Müjdeler gelecek'' diyerek duyurdu! Elinizde altın, döviz varsa...
İslam Memiş tarih verip "Müjdeler gelecek'' diyerek duyurdu! Elinizde altın, döviz varsa...
Gizli radar ilk gündem! Trafik cezaları Meclis'e geliyor
Gizli radar ilk gündem! Trafik cezaları Meclis'e geliyor
Şamil Tayyar AK Parti'nin planına dikkat çekti! 2026 hazırlığı
Şamil Tayyar AK Parti'nin planına dikkat çekti! 2026 hazırlığı
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti
İşgal operasyonunu durdurun! İsrail ordu radyosu resmen duyurdu
İşgal operasyonunu durdurun! İsrail ordu radyosu resmen duyurdu
Netanyahu, Trump'ın Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasına şaşırmış!
Netanyahu, Trump'ın Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasına şaşırmış!
"81 ilde 500 bin konut" projesi doladırıcıları harekete geçirdi! TOKİ'den uyarı yapıldı...
"81 ilde 500 bin konut" projesi doladırıcıları harekete geçirdi! TOKİ'den uyarı yapıldı...
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı