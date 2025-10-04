Kimya fabrikasında patlamaya valilikten yalanlama! 2 işçinin garip ölümü...

Kocaeli Dilovası'nda bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği öne sürüldü. 2 işçinin hayatını kaybettiği fabrikadaki olaya ilişkin açıklama yapan Vali İlhami Aktaş; bir patlama ve yangın olmadığını, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Abone ol

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

"PATLAMA YAŞANMADI"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.