BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

Kimya fabrikasında patlamaya valilikten yalanlama! 2 işçinin garip ölümü...

Kimya fabrikasında patlamaya valilikten yalanlama! 2 işçinin garip ölümü...

Kocaeli Dilovası'nda bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği öne sürüldü. 2 işçinin hayatını kaybettiği fabrikadaki olaya ilişkin açıklama yapan Vali İlhami Aktaş; bir patlama ve yangın olmadığını, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Abone ol

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimya fabrikasında patlamaya valilikten yalanlama! 2 işçinin garip ölümü... - Resim: 0

"PATLAMA YAŞANMADI"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tamer Levent'ten Dilan Polat'a olay sözler! "Sanatçı olabilmesi için.."
Tamer Levent'ten Dilan Polat'a olay sözler! "Sanatçı olabilmesi için.."
Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama! "Cümlemizin arkasındayız"
Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama! "Cümlemizin arkasındayız"
Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama! "Cümlemizin arkasındayız"
Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama! "Cümlemizin arkasındayız"
Ömer Çelik'ten 'Hamas' açıklaması: Barışa en net yol haritası
Ömer Çelik'ten 'Hamas' açıklaması: Barışa en net yol haritası
PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı
PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı
CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarih netleşti
CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarih netleşti
Türkiye'de her yıl 20 bin meme kanseri vakası tespit ediliyor
Türkiye'de her yıl 20 bin meme kanseri vakası tespit ediliyor
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Kimse bunu beklemiyordu! Altın ve Bitcoin'i solladı! En çok o kazandırdı...
Kimse bunu beklemiyordu! Altın ve Bitcoin'i solladı! En çok o kazandırdı...
İslam Memiş tarih verip "Müjdeler gelecek'' diyerek duyurdu! Elinizde altın, döviz varsa...
İslam Memiş tarih verip "Müjdeler gelecek'' diyerek duyurdu! Elinizde altın, döviz varsa...
Gizli radar ilk gündem! Trafik cezaları Meclis'e geliyor
Gizli radar ilk gündem! Trafik cezaları Meclis'e geliyor