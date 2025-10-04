BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı

PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PTT" ve "HGS" adını kullanarak yanıltıcı SMS'ler gönderen, sahte internet siteleri oluşturan 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Yerlikaya'nın NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, PTT ve HGS adı ile logosunu kullanarak sahte internet sitesi kuran, vatandaşlara "HGS borcunuz var" ve "Teslim alınmamış kargonuz var" şeklinde mesajlar gönderip dolandırıcılık yapan 12 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Şüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin toplamının 900 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesabına el konuldu.

Yakalananlardan 10'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde jandarma siber ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarih netleşti
CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarih netleşti
Türkiye'de her yıl 20 bin meme kanseri vakası tespit ediliyor
Türkiye'de her yıl 20 bin meme kanseri vakası tespit ediliyor
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Kimse bunu beklemiyordu! Altın ve Bitcoin'i solladı! En çok o kazandırdı...
Kimse bunu beklemiyordu! Altın ve Bitcoin'i solladı! En çok o kazandırdı...
İslam Memiş tarih verip "Müjdeler gelecek'' diyerek duyurdu! Elinizde altın, döviz varsa...
İslam Memiş tarih verip "Müjdeler gelecek'' diyerek duyurdu! Elinizde altın, döviz varsa...
Gizli radar ilk gündem! Trafik cezaları Meclis'e geliyor
Gizli radar ilk gündem! Trafik cezaları Meclis'e geliyor
Şamil Tayyar AK Parti'nin planına dikkat çekti! 2026 hazırlığı
Şamil Tayyar AK Parti'nin planına dikkat çekti! 2026 hazırlığı
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti
İşgal operasyonunu durdurun! İsrail ordu radyosu resmen duyurdu
İşgal operasyonunu durdurun! İsrail ordu radyosu resmen duyurdu
Netanyahu, Trump'ın Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasına şaşırmış!
Netanyahu, Trump'ın Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasına şaşırmış!
"81 ilde 500 bin konut" projesi doladırıcıları harekete geçirdi! TOKİ'den uyarı yapıldı...
"81 ilde 500 bin konut" projesi doladırıcıları harekete geçirdi! TOKİ'den uyarı yapıldı...