Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi

Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bazı medya organlarında yer alan '65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşıldı. Belirtilen tarihlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ait 9 bin 224 tapu başvurusundan yalnızca 196 tanesinden sağlık raporu istendiği belirtildi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, bazı medya organlarında yer alan "65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196'sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiği belirtilen açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

