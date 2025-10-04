BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek

4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve hileli gıda üreten firmalara yönelik yayımladığı listeyi güncelledi. Denetimlerde, bazı işletmelerin kebap, köfte ve etli ekmekte kalp, taşlık ve baş eti kullandığı tespit edildi. Ayrıca bal ve zeytinyağında taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Abone ol

Tarım Ve Orman Bakanlığı, sahte ve tağşişli gıda üreten firmalara yönelik yayımladığı listeyi güncelledi. Denetimlerde, vatandaşın sofralarına kadar ulaşan birçok üründe ciddi hileler tespit edildi.

4 İLİMİZ ÖN PLANA ÇIKTI

Yeni listede özellikle et ürünleri dikkat çekti. Antalya, Adana, Karaman ve Kayseri'de faaliyet gösteren bazı işletmelerde kebap, köfte, sucuk ve etli ekmek gibi ürünlerde baş eti, taşlık ve kalp eti gibi sakatatların kullanıldığı belirlendi. Bazı örneklerde dana kıymaya kanatlı eti karıştırıldığı da tespit edildi.

BAL VE ZEYTİNYAĞINDA DA TAĞŞİŞ

Listede ayrıca bal, zeytinyağı ve bitkisel ürünlerde yapılan hileler de yer aldı. Bazı firmaların zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı, süzme bal olarak satılan ürünlerde ise taklit ve tağşiş yapıldığı açıklandı. Bakanlık, özellikle "doğal", "organik" ve "hakiki" ibareleriyle satılan ürünlere karşı tüketicilerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

"DENETİMLER SÜRECEK" MESAJI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını tehlikeye atan bu firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti. Yetkililer, "Tüketicilerimiz güvenilir gıdaya ulaşsın diye ülke genelinde denetimler aralıksız devam edecek" açıklamasını yaptı.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste;

4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek - Resim: 0

4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek - Resim: 1

4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz"
Vatandaşın isyanı işe yaradı! Trafik yönetmeliğinde köklü değişim...
Vatandaşın isyanı işe yaradı! Trafik yönetmeliğinde köklü değişim...
Birbirlerine girdiler! Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz
Birbirlerine girdiler! Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz
Bakan Işıkhan paylaştı! Annelere özel 325 milyon lira ödeme yapıldı
Bakan Işıkhan paylaştı! Annelere özel 325 milyon lira ödeme yapıldı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayeti açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayeti açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer ve Mayıs'ı paylaştı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer ve Mayıs'ı paylaştı!
Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi
Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi
Kimya fabrikasında patlamaya valilikten yalanlama! 2 işçinin garip ölümü...
Kimya fabrikasında patlamaya valilikten yalanlama! 2 işçinin garip ölümü...
Tamer Levent'ten Dilan Polat'a olay sözler! "Sanatçı olabilmesi için.."
Tamer Levent'ten Dilan Polat'a olay sözler! "Sanatçı olabilmesi için.."
Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama! "Cümlemizin arkasındayız"
Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama! "Cümlemizin arkasındayız"
Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama! "Cümlemizin arkasındayız"
Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama! "Cümlemizin arkasındayız"