Bakan Işıkhan paylaştı! Annelere özel 325 milyon lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılının ocak–ağustos döneminde ailelere yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği sağlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, 1–7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sunduğu “emzirme ödeneği” ile ailelerin yanında olduklarını vurguladı.

Işıkhan, “Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

263 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARARLANIYOR

Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgilere göre bu yılın ilk 8 ayında toplam 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 lira ödeme gerçekleştirildi. Işıkhan, “Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİYOR

Emzirme ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, ödemelerini e-Devlet “şahıs ödemeleri sorgulama” uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor.