İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama

Ankara’da öldürülen ve cesedi Mersin’de ormanlık alanda bulunan 65 yaşındaki Binali Aslan’ın faillerine sonradan Türk vatandaşlığı verildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

21 Eylül 2025'te, Ankara AŞTİ'de nakliyecilik yapan 3 çocuk babası 65 yaşındaki Binali Aslan'ın yanına gelen 2 kişi, aileleriyle birlikte Mersin'e gitmek için anlaşan ve 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Binali Aslan'ın bir süre sonra cep telefonu kapandı.

MİT'TEN SURİYE'DE DEAŞ OPERASYONU

Ailesi tarafından kayıp başvurusunun yapılmasının ardından yapılan çalışmalarda Aslan'ın aracının önce Mersin'e daha sonra da Hatay'a gittiği belirlendi.

Araç içindeki şüphelilerin yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenince Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi. Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince MİT ve Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

"ŞÜPHELİLERİN 8'İ ÖLÜ, 2'Sİ YARALI, 4'Ü SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir." denildi.

ŞÜPHELİLER ÜLKEMİZE İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye’de ele geçirilen şüphelilerin ülkemize iade edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı." ifadeleri dikkat çekti.

KAZA SONRASI JANDARMAYA SALDIRDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Fransa ve Türkiye vatandaşı olan ailenin aslen Kayserili olduğu, 2023 yılında Fransa’dan Türkiye’ye dönüp Gaziantep’te bir türbenin yanında karavanda yaşadıkları, jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan araçla kaza yaptıkları ve kaza sonrası jandarmaya saldırdığı ortaya çıktı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahısların bir süre cezaevinde kaldığı belirlendi.

CİNAYETTE YENİ DETAYLAR VE GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Aksoy ailesinden 2'si yaralı 6 kişi de yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Zanlılar, AŞTİ'de anlaştıkları ve daha sonra yolda öldürdükleri nakliyeci Aslan'ı Tarsus'ta ormana gömdüklerini itiraf etti.

Ailenin Gaziantep'te yaptıkları kaza sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI GÖMDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarmaya saldırdıktan sonra gözaltına alınan ailenin yaşadığı türbenin yanında yapılan aramada ise Aksoy ailesinin kendi yaptığı bir mezar bulundu.

Açılan mezarda 12 yaşlarında çocuk cesedi bulundu. Cesetten alınan numunelerden cesedin Vahdi Aksoy ile karısı Meryem Aksoy'un çocukları olduğu belirlendi.

Engelli olduğu belirtilen çocuğunun ölümünün bildirilmeden türbe yanına defnedildiği, çocuğun kesin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞ ÇAPLI SÜRÜYOR

Nakliyeci Aslan'ı öldüren ailenin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen 6 üyesinin sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü belirtildi.

TÜRKİYE VATANDAŞI OLDUKLARI İDDİASI

Skandal olay sonrası geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ortaya atıldı...

Ankara’da öldürülen ve cesedi Mersin’de ormanlık alanda bulunan 65 yaşındaki Binali Aslan’ın faillerine sonradan Türk vatandaşlığı verildiği iddia edildi.

Söz konusu iddialar kısa sürede gündem olup, tartışma yarattı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gecikmedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlandı.

"AİLE FERTLERİNİN TAMAMI DOĞUŞTAN TÜRK VATANDAŞIDIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır.