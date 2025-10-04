BIST 10.859
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var

Gazze'deki Sivil Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de enkaz altında kayıp olduğu bildirildi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini yoğun şekilde hava ve topçu atışlarıyla bombalamaya devam etti. İsrail savaş uçakları Gazze kentinde iki evi ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı’nı hedef aldı. Aynı zamanda Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğun hava ve topçu saldırıları gerçekleştirildi.

