BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'

Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'

Faslı futbolcu Hakim Ziyech sürpriz bir transfere imza atabilir. Rumen basını, Ziyech haberini "Tüm zamanların en büyük transferi" ifadeleriyle manşetlerine taşıdı.

Abone ol

2023-24 sezonu başında Galatasaray'a imza atan Hakim Ziyech, 2025 yılının ocak ayında sarı-kırmızılılara veda edip Al-Duhail'e imza atmıştı.

Katar ekibinde 6 ay forma giyen Hakim Ziyech, 3 ayı aşkın süredir boştaydı. Faslı yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Kurt Zouma, Islam Slimani gibi transferlerle dikkat çeken CFR Cluj, Rumen basınındaki haberlere göre şimdi de Hakim Ziyech'i transfer etmek istiyor.

AİLESİYLE GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK

Hakim Ziyech'e resmi teklif sunulduğu ve yıldız futbolcunun ailesiyle görüştükten sonra nihai kararını vereceği ifade edildi.

Bu arada Rumen basınının Hakim Ziyech haberinde "Tüm zamanların en büyük transferi" başlığını kullanması dikkat çekti.

Haber detayında imzaların atılması halinde Ziyech'in, Cluj tarihinin en büyük transferi olarak kayıtlara geçeceğinden bahsedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada
Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Bakan Kurum: Artık tünelin ucunu görüyoruz
Bakan Kurum: Artık tünelin ucunu görüyoruz
Eski nişanlının 'tekrar barışalım' mesajları başını yaktı
Eski nişanlının 'tekrar barışalım' mesajları başını yaktı
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı
Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı
Ormandan toplayıp yediler! İkisi de hastanelik oldu
Ormandan toplayıp yediler! İkisi de hastanelik oldu