Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'

Faslı futbolcu Hakim Ziyech sürpriz bir transfere imza atabilir. Rumen basını, Ziyech haberini "Tüm zamanların en büyük transferi" ifadeleriyle manşetlerine taşıdı.

2023-24 sezonu başında Galatasaray'a imza atan Hakim Ziyech, 2025 yılının ocak ayında sarı-kırmızılılara veda edip Al-Duhail'e imza atmıştı.

Katar ekibinde 6 ay forma giyen Hakim Ziyech, 3 ayı aşkın süredir boştaydı. Faslı yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Kurt Zouma, Islam Slimani gibi transferlerle dikkat çeken CFR Cluj, Rumen basınındaki haberlere göre şimdi de Hakim Ziyech'i transfer etmek istiyor.

AİLESİYLE GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK

Hakim Ziyech'e resmi teklif sunulduğu ve yıldız futbolcunun ailesiyle görüştükten sonra nihai kararını vereceği ifade edildi.

Bu arada Rumen basınının Hakim Ziyech haberinde "Tüm zamanların en büyük transferi" başlığını kullanması dikkat çekti.

Haber detayında imzaların atılması halinde Ziyech'in, Cluj tarihinin en büyük transferi olarak kayıtlara geçeceğinden bahsedildi.