ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!

Sosyal medya hesabından "Gazze'de ateşkese" ilişkin paylaşımda bulunan Donald Trump, Hamas'ın gecikmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Hamas hızlı hareket etmeli, aksi halde tüm bahisler bozulur." vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan çok konuşulacak açıklama. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik 21 maddelik 'Gazze planını' açıklamıştı.

HAMAS'TAN YANIT

Hamas'tan Gazze planına ilişkin yanıt geldi. Hamas, Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurdu.

DONALD TRUMP'TAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

Hamas'ın kararı sonrası, İsrailli müzakere ekibinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde Gazze’de ateşkesi sağlamak ve esir değişimi amacıyla Hamas ile dolaylı görüşmeler gerçekleştirmek için hazırlıklara başladığı bildirilmişti.

Trump, dolaylı müzakerelere ilişkin hazırlıklar sürerken Truth Social hesabından çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"İSRAİL'İ TEBRİK EDİYORUM"

Donald Trump, açıklamasında, İsrail’in rehinelerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması amacıyla saldırılara geçici olarak ara vermesini takdir ettiğini belirtti.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombardımanı geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum.

"GAZZE'NİN YENİDEN TEHDİT OLUŞTURACAĞI BİR SONUCA ASLA MÜSAMAHA GÖSTEREMEM"

Hamas hızlı hareket etmeli, aksi halde tüm bahisler bozulur.

Gecikmeye -ki birçok kişi bunun olacağını düşünüyor- ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturacağı bir sonuca asla müsamaha göstermem.

"HERKES ADİL BİÇİMDE MUAMELE GÖRECEK" VURGUSU

Hadi bunu hızlı bir şekilde bitirelim. Herkes adil biçimde muamele görecek!