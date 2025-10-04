BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Abone ol

Şanlıurfa STK Platformunun organizasyonuyla Ali Şelli Parkı'nda toplananlar, Atatürk Bulvarı üzerinde salavat ve tekbirler eşliğinde Bediüzzaman Mezarlığı'na kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşte, "Nemrut ne kadar büyük ateş yakarsa yaksın, karıncanın su taşıdığı taraf kazanacaktır." pankartı da açıldı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Suvaroğlu, İsrail’in 77 yıldır işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki işgalini her geçen gün daha da genişlettiğini ifade etti.

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'deki talan ve insani krizin derinleştiğini aktaran Suvaroğlu, "İnsanlık onurunu yüklenen Küresel Sumud Filosu Gazze için yola çıkmıştır. Bu filo vicdanın, hakkın, cesaretin ve mazlumların safında yer almanın şerefine nail olmuştur. Direniş filosu zalimlerin karşısında dik durma, despotların zulmüne son verme, direnişin safında yer alma hareketidir." dedi.

Basın açıklamasının ardından dua edildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde vatandaşlar Filistin halkına destek vermek amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Nihat Karanfil, zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Biz burada zalimin zulmünü boykot etmek ve tüm dünyaya duyurmak için buradayız. Dünya bu zulmü duydu ancak kimse ses çıkarmıyor. Biz sessiz kalanların sesi olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Karanfil, yarın Esad Coşan Camisi'nden başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Bu bir din meselesi değil, bir insanlık ve vicdan meselesidir. Tüm Türkiye'yi, özellikle Kahramanmaraşlıları yürüyüşe davet ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar konvoy halinde şehirde tur attı, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının cesaretlerini selamlıyorum
Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının cesaretlerini selamlıyorum
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada
Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Bakan Kurum: Artık tünelin ucunu görüyoruz
Bakan Kurum: Artık tünelin ucunu görüyoruz