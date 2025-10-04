BIST 10.859
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik provokasyonlarını artırarak sürdürüyor. GKRY’de düzenlenen geçit töreninde Rum komandolar, “Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm” şeklinde küstah sloganlar atarak yürüdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik provokasyonlara GKRY tarafından bir halka daha eklendi. Rum komandolar, düzenlenen geçit töreninde KKTC'yi tehdit etti.

"KARPAZDAN GİRECEĞİZ YA HÜRRİYET YA ÖLÜM"

Rum komandolar geçit töreninde, "Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm" ifadelerinin yer aldığı sloganlarla yürüdü. Rumlar, komandoların küstah tehditlerini alkışladı.

NEDEN KARPAZ?

Rum komandoların Lefkoşa, Girne gibi vilayetler yerine Karpaz'ı sloganlaştırmasının arkasındaki düşünce de ortaya çıktı. Karpaz bölgesinde yoğun olarak Rumların tahammül edemediği ve işgalci olarak gördükleri Türkler yaşıyor. Adanın GKRY tarafı bir uç nokta, diğer uç nokta ise KKTC tarafındaki Karpaz Yarımadası. Rum komandolar, Karpaz mesajıyla adanın tamamen işgal edileceği tehdidinde bulunuyor.

CTP, RUMLARLA TEK DEVLET İSTİYOR

Rum tarafı her fırsatta adadaki Türkleri işgalci olarak tanımlayarak adanın tek hak sahibinin kendileri olduğunu savunuyor. CHP'nin kardeş partisi CTP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ise adada Rumlarla federasyon kurmak istediklerini açıkladı. Erhürman'ın, Rumların Türkleri işgalci olarak tanımlayarak sıklıkla provokasyon gerçekleştirdiği süreçte federasyonu nasıl gerçekleştireceği de merak konusu. 19 Ekim'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Erhürman'ın federasyon yaklaşımı adadaki Türkleri tedirgin ediyor.

