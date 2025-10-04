Eski CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'dan CHP'ye dava

CHP'nin ABD'deki eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan maaşlarının ödenmediğini gerekçe göstererek partiye dava açtı. Özcan, "15 sene üyesi olduğum, 11 sene de ABD Temsilciliğini üstlendiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nin şimdiki yönetimine 30 Aralık 2024’te ABD’de alacak davası açmak zorunda kaldım" dedi.

Geçen yıl görevine son verilen Özcan'ın, maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle partiyi Washington DC'de mahkemeye verdi.

Oda TV'de yer alan habere göre, Özcan'ın açtığı davada ise CHP'den 1,6 milyon dolar talep ediyor.

CHP'nin ise mahkemeye sunduğu savunmada Türkiye'de devam eden bazı davaları gerekçe göstererek ek süre talep ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu döneminde görevlendirilmişti

Özcan, 2013'te dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ABD temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Bu kapsamda "CHP Representation to the United States, LLC" adlı kuruluşu kuran Özcan, 11 yıl boyunca partinin ABD'deki temsilciliğini yürütmüştü.

Özcan'ın görevi, geçen yıl sona ermişti.

Yurter Özcan'ın konuya ilişkin olarak sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur:

- 15 sene üyesi olduğum, 11 sene de ABD Temsilciliğini üstlendiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nin şimdiki yönetimine 30 Aralık 2024’te ABD’de alacak davası açmak zorunda kaldım.

-Sn. Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra yaklaşık 1 sene boyunca CHP ABD Temsilciliğine bütçe verilmemiştir.

- ⁠ABD Adalet Bakanlığına kayıtlı resmi bir kurum olan CHP ABD Temsilciliği, bu süreçte bütçe gönderilmemesine rağmen tüm faaliyetlerini yerine getirmiştir.

- Bu süreçte partinin zor duruma düşmemesi, ABD’deki faaliyetlerinin aksamaması için ABD Hazine Bakanlığı, Vergi Dairesi (IRS) ve ABD Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm giderleri, vergi, maaşlar ve tüm operasyonel masrafları bizzat ben üstlendim. O süreçte bu sorunu parti yetkilileri dışında da kimseyle paylaşmadım.

-CHP Genel Merkezi ile yazılı ve sözlü görüşmeler yapılsa da, maalesef ne bir bütçe gönderilmiş, ne giderler karşılanmış ne de sonuca yönelik bir çaba gösterilmiştir. Tüm bunlar devam ederken, bir yıllık alacak ve masraflar cebimden karşılanırken Temsilciliğin kapatılacağı kararını dahi televizyondan öğrenmiş bulunmaktayım.

- Dava ABD’de devam etmektedir. Bu süreçlerde ABD’de süren davada Özgür Özel, Selin Sayek Böke ve Özgür Karabat başta olmak üzere Genel Merkez yöneticileri de ABD’deki mahkemeye tanık olarak ifade vermeye çağrılacak ve jürili duruşma yapılacaktır. Dosyanın Türkiye ayağındaki gerek kişisel gerekse tüzelkişi olarak sorumlular hakkında da yine dava süreci olacaktır."