İsrail zulmüne tanıklık eden İtalyan aktivist Müslüman oldu

Küresel Sumud Filosu'na katılan ve soykırımcı İsrail'in zulmüne tanıklık eden İtalyan aktivist Tommy Robinson, Müslüman oldu. Yaşadıklarını TRT Haber'e anlatan Robinson, "Bu yola Filistin halkına olan sevgimle çıkmıştım, doğru an gelmişti." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda TRT Haber'e konuşan Tommy Robinson, filodaki tüm aktivistlerin bir grup olarak birlik içinde hareket ettiğini vurgulayarak, "Gazze'ye çok yaklaştık. O sırada İsrail'in işgal kuvvetleri bizi yakaladı ve kabus orada başladı," dedi.

Üç gün boyunca bir hapishanede tutulduklarını aktaran Tommy, bu süreçte kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade etti. Robinson, "Bize şiddet uyguladılar, epey bir şiddet uyguladılar. Su vermediler, uyutmadılar. Temel ihtiyaçlarımızdan mahrum bırakıldık," şeklinde konuştu.

"Doğru an gelmişti"

Türkiye ve Malezya'dan sekiz Müslüman aktivistle aynı hücrede kaldığını belirten Tommy, Müslüman olma kararını verdiği anı şu sözlerle anlattı:

"Bu sabah onlar namaz kılıyorlardı. Onlar namaz kılarken polis içeri girdi. Ben de direnmeye çalıştım. Bu insani bir şey değil. Işığımızla oynayabilirsiniz, suyumuzla oynayabilirsiniz ama dine dokunamazsınız, insanların imanına dokunamazsınız. Ben de polise karşı geldim. Sonra bizi yakaladılar, otobüse koydular. Nereye götürüleceğimizi bilmiyordum. Arkadaşlarımla konuştum ve onlar da bana dediler ki, 'Bu büyülü sözleri, bu güzel sözleri söylemek ister misin? Kelime-i Şehadet getirmek ister misin?" Ve ben de öncelikle bu yola Filistinlilere olan, Filistin halkına olan sevgimle çıktım. Ama o anda da o yerde de düşündüm ki doğru an gelmişti. Gerçekten bunu yapmak çok önemliydi ve ben de Müslüman oldum."

Robbinson, Roma'ya gittikten sonra yapacağı ilk şeyin, oradaki camiye gidip Müslüman olmak istediğini söylemek olduğunu belirtti.

Türkiye'ye teşekkür, İtalya'ya çağrı

Türkiye'nin kendilerini kurtarma çabaları minnettar olduğunu dile getiren Robinson, "Türkiye'ye teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Burada birçok insan bizim için buraya gelmiş" dedi.

Kendi hükümetine de çağrıda bulunan İtalyan aktivist, "Umalım ki İtalya da Türkiye'den örnek alabilir. Onlar da somut adımlar atmalı ve İsrail'e 'dur' demeliler. İtalyan hükümeti İsrail'e artık silah satmamalı," ifadelerini kullandı.