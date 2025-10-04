BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın’a anlamlı pankart

Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın’a anlamlı pankart

Galatasaray tribünleri, geçtiğimiz aylarda kardeşi Gürsoy Yalçın’ı kaybeden Sergen Yalçın için başsağlığı pankartı hazırladı.

Abone ol

Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oldu.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray taraftarları, derbide de takımlarını yalnız bırakmadı.

Beşiktaş derbisinde tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları hazırladı.

PANKART AÇILDI

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın'ın 5 Şubat 2025 tarihinde vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için, "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" pankartı açtı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail zulmüne tanıklık eden İtalyan aktivist Müslüman oldu
İsrail zulmüne tanıklık eden İtalyan aktivist Müslüman oldu
Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
Galatasaray'a sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Galatasaray'a sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Hakan Fidan'dan Sumud açıklaması: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti
Hakan Fidan'dan Sumud açıklaması: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti
"Palmares" ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi
"Palmares" ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi
ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir adam ama benim arkadaşım
ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir adam ama benim arkadaşım
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Bursa'da gölette mahsur kalan yabani kuş kurtarıldı
Bursa'da gölette mahsur kalan yabani kuş kurtarıldı
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"
AK Parti'den Sumud Filosu açıklaması: İnsanlığı yücelten asil yolcuları selamlıyoruz
AK Parti'den Sumud Filosu açıklaması: İnsanlığı yücelten asil yolcuları selamlıyoruz
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!