Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın’a anlamlı pankart

Galatasaray tribünleri, geçtiğimiz aylarda kardeşi Gürsoy Yalçın’ı kaybeden Sergen Yalçın için başsağlığı pankartı hazırladı.

Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oldu.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray taraftarları, derbide de takımlarını yalnız bırakmadı.

Beşiktaş derbisinde tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları hazırladı.

PANKART AÇILDI

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın'ın 5 Şubat 2025 tarihinde vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için, "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" pankartı açtı.