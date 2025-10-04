Hakan Fidan'dan Sumud açıklaması: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin İstanbul'a getirilmesiyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti. Türkiye koordinasyona öncülük etti." dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin İstanbul'a getirilmesiyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti. Türkiye koordinasyona öncülük etti." dedi.

Başka ülkelerinde tahliye için talepte bulunduğunu belirten Fidan, "Filistin hassasiyetimizi dünya biliyor. Filistin için ortak bir çaba yoktu, harekete geçilmesi şarttı. Bu eyleme katılan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sumud eylemi sahipsiz eylem değil dedik. Birçok devleti bir araya getiren bir eylem olması önemliydi." diye konuştu.

İsrail'de kalan Türk aktivistlerle ilgili prosedürel bir mahkemeleri olacağını söyleyen Fidan, "Belki birkaç gün içerisinde de en geç onları ve diğer kardeşlerimizi tahliye ettirmiş olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN YANITI

Trump'ın Gazze Planı'yla ilgili de konuşan Fidan, "Netanyahu'nun sabote etme ihtimali her zaman var. Bunun için ABD'nin kararlılığına ihtiyacımız var. Onun için belli liderlerin, Cumhurbaşkanımızla beraber Trump'ı hatta tutmaları dünya barışı için önemli.

Burada Hamas'ın buna bakışı; iyi olanları iyi diye kabul edip, kabul edilemez olanları neden kabul edilmeyeceğini izah etmesi önemliydi. Müzakere tekniği, cevap şekli gerçekten takdire şayan bir husus. Kategorik bir reddiye değil burada uzlaşmayı arayan, arabulucunun emeğine saygı duyan ama Filistin halkının kabul edemeyeceğini de gören bir Hamas yaklaşımını görüyorum. Trump'ın ilhaka izin vermeyeceğini söylemesi dönüm noktası." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Amerika'nın bunu kayıtsız şartsız İsrail'i destekleyen pozisyondan, bir barış yapıcı pozisyonuna evriliyor olması, altı çizilmesi gereken bir nokta. Bunu da hani belli bir diplomatik güçle ilerletmek gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin o konuda diğer İslam dünyasının liderleriyle büyük bir açıkçası işbirliği oldu."