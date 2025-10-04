ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir adam ama benim arkadaşım

İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, konuşmasının devamında ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsederek, "Sert bir adam ama benim arkadaşım mükemmeldi." ifadesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Trump, açıklamalarında Gazze'de ateşkes planına ilişkin değerlendirmelerde bulunup sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirdi.

Trump, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

"SERT BİR ADAM AMA DOSTUMDUR"

Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas üzerinde büyük etkisi olduğunu ve rehinelerin serbest bırakılması sürecinde çok yardımcı olduğunun altını çizdi.

Trump, “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı" sözlerini sarf etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bir ABD’li yetkili de Axios’a önemli bir demeç verdi. Açıklamasında, Trump’ın Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Hamas’ın cevabından önce telefonda görüştüğünü ve ondan anlaşmaya destek vermesini istediğini doğruladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAMAS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinin ayrıntılarını paylaşmış ve 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi, Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas’ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.