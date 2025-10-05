Hakan Fidan'dan KAAN tartışmalarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milli muharip uçağı KAAN'a açık ve örtülü engellemeler olduğunu belirterek, "Savunma sanayimizde yerlileşmemizde ve mililileşmemizde payı olan aktörleri yok sayan bir tartışma çıktı. binlerce mühendisin, o kadar yıldır, ben birinci elden tanığıyım, ortaya koyduğu çok ciddi çalışmalar var. Ben bazılarının yerlilik çabalarını eleştiriyor olmalarını anlamıyorum" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde ABD'nin KAAN'ın motorlarını vermediğini söylemesinin ardından muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi.

Bakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan KAAN ile ilgili şunları söyledi:

"Dezenformasyon niye yapılır, artık bu temel propaganda kitaplarına yer alan bir husus. Aslında manipülasyon, kara propaganda ve özellikle tr'deki siyasi müxadelenin bir ayağı olarak fitne hep var olan bir konu.

Bu alanları çok fazla önemsiyorum. Aslında Türkiye'nin milli güvenliği meselesi bunların üstünde bir konu. Biz o konuyu orada bırakıp dez ve kara propaganda üzerinden üretilen suni tartışma alanlarına gidersek...

Bu propagandayı önemsemiyorum ama bir konunun altını çizmek istiyorum, kendisi önemli olduğu için değil, muhatap aktörler için... Savunma sanayimizde yerlileşmemizde ve mililileşmemizde payı olan aktörleri yok sayan bir tartışma çıktı. binlerce mühendisin, o kadar yıldır, ben birinci elden tanığıyım, ortaya koyduğu çok ciddi çalışmalar var.

"Ben bazılarının yerlilik çabalarını eleştiriyor olmalarını anlamıyorum"

Bizim emeğimizi görmeyen bir bakış ortaya çıktı. ASELSAN'da TAİ'de, Baykar'da BMC'de adını sayamadığım firmalarda bir mücadele var. Yüzde 20'den yüzde 80'e gelmiş bir millileşme oranı var. Ben bazılarının yerlilik çabalarını eleştiriyor olmalarını anlamıyorum.

Ben bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'yım. Bakan oldıktan sonra önümde aldığım ödev çizelgesinde, diplomasiyle ileriletilmesi gereken alanlar var. Bunun en önemlilerinden biri de Türkiye'nin görünür ve görünmez kuşatma alanlarıdır.

"Bu tartışmayı buradan alıp başka bir alana taşımak gerçekten garip"

Türkiye'ye uygulanan açık ve örtülü engellemeler var. Arkadaşlarımıza açık ve örtülü hangi engellemeler var diye sorudum arkadaşlarıma. Yerlileştirme devam ederken cari olarak kullanılması gereken hususların da kaldırılması gerekiyor.

"Bu yaptırımları kaldırmak benim görevim"

2 yıldır çalışıyoruz; Kanada'yı Norveç'i Belçika'yı kaldırdık. Amerika'dakilerin bir kısmı kalktı, bir kısmı duruyor. Bu yaptırımları kaldırmak benim görevim. İlgili kurumlarımızdan böyle bir talep geldiği sürece ben bunu kaldırmakla yükümlüyüm. Karşı taraf bana mantıklı bir izah getiremezse benim milli güvenliğim bunu başka yerden almayı gerektirir. Bunlar yüksek devlet konularıdır. Bu tartışmayı buradan alıp başka bir alana taşımak gerçekten garip."