Ankara'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Başkentte kontrolden çıkarak köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Sabit Mert Çakırer yönetimindeki 06 EA 2482 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden alt yola düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çakırer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.