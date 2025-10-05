BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Ankara'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Başkentte kontrolden çıkarak köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Abone ol

Sabit Mert Çakırer yönetimindeki 06 EA 2482 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden alt yola düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çakırer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın: 2 puan kaybeden taraf bizdik
Sergen Yalçın: 2 puan kaybeden taraf bizdik
Eski CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'dan CHP'ye dava
Eski CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'dan CHP'ye dava
Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın’a anlamlı pankart
Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın’a anlamlı pankart
İsrail zulmüne tanıklık eden İtalyan aktivist Müslüman oldu
İsrail zulmüne tanıklık eden İtalyan aktivist Müslüman oldu
Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
Galatasaray'a sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Galatasaray'a sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Hakan Fidan'dan Sumud açıklaması: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti
Hakan Fidan'dan Sumud açıklaması: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti
"Palmares" ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi
"Palmares" ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi
ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir adam ama benim arkadaşım
ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir adam ama benim arkadaşım
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Bursa'da gölette mahsur kalan yabani kuş kurtarıldı
Bursa'da gölette mahsur kalan yabani kuş kurtarıldı
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"