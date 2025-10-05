BIST 10.859
Osimhen Emirhan Topçu'nun boğazını sıktı yayıncı kuruluş göstermedi Nihat Kahveci isyan etti

Berabere biten derbi maçta Osimhen ile Emirhan Topçu arasında gerginlik yaşandı. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, olay görüntülerin tekrarını vermeyen yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 13'e yükseltti.

Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Victor James Osimhen (45) ile Beşiktaş oyuncusu Emirhan Topçu (ortada) arasında gerginlik yaşandı.

Kontraspor'da derbiyi değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, "Osimhen çok agresifti. Biz, Emirhan Topçu ile Osimhen'in pozisyonunu niye tekrar izleyemiyoruz? Emirhan'a ayak savurma var. Birbirlerini boğazlıyorlar orada, bir izleyelim ya tekrarını. Osimhen'in agresifliği kırmızı olabilir. Sarı kesin tekrarını izleyelim. Saklıyorsunuz herhalde kendi programınıza. Sonra abi görmedin mi diyorlar" dedi.

Kırmızı karttan sonra Beşiktaş'ın geri çekildiğini söyleyen Kahveci, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta Sergen Hoca mı istiyor, oyuncular psikolojik olarak bu moda mı giriyor bilmiyorum. Bu; Kocaelispor maçında da yaşandı, Beşiktaş geri çekildi.

Galatasaray, 10 kişiyle oynaması gereken iyi futbolu oynadı. Beşiktaş çok enteresan bir şekilde; 11'e 10 oynadığını, ne Galatasaray takımına ne biz izleyenlere ne de tribündeki hiçbir seyirciye hissettiremedi."

