Niğde'de ahırda çıkan yangında 170 koyun telef oldu

Niğde'nin Bor ilçesinde ahırda çıkan yangında 170 koyun telef oldu.

Kemerhisar beldesi Seslikaya mevkisinde, Ali Kaçmaz'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle 170 koyun telef olurken saman balyaları da zarar gördü.

Ahır sahibi Ali Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ahırda 200'e yakın hayvanının olduğunu söyledi.

Öğlen saatlerinde fabrikaya hayvanlara yem almaya gittiğini belirten Kaçmaz, "Şeker fabrikasına yem almaya gittim. Geldiğimde ahır yanmıştı. Jandarma ve itfaiye geldi. İçerde 200 hayvanımız vardı, 170-180'i yandı." diye konuştu.

Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya da Kaçmaz'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaçmaz'ın durumuyla ilgili ellerinden geleni yapacaklarını belirten Oya, "En kısa zamanda arkadaşımızın konumunu Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valilik ve bizim de desteklerimizle eski haline getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

