İsrail Gazze'de ilk çekilme hattını kabul etti Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’den “ilk çekilme hattının gerisine” çekilmeyi kabul ettiğini ve Hamas’ın anlaşmayı teyit etmesi halinde derhal bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Hamas'ın da onaylaması durumunda, "ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini" ve devamında esir değişimi işlemlerinin başlayacağını belirtti.

Gazze'deki durumla ilgili, "3 bin yıllık felaket" değerlendirmesinde bulunan Trump, söz konusu gelişmelerle "bu felaketin sonuna yaklaşıldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, ilk aşamanın tamamlanmasının ardından, İsrail'in ikinci hatta çekilmesi için gerekli koşulların oluşacağına işaret etti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

