BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  SPOR

Liverpool'da düşüş sürüyor Chelsea deplasmanında 90+5'te yıkıldılar

Liverpool'da düşüş sürüyor Chelsea deplasmanında 90+5'te yıkıldılar

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yenilen İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 90+5. dakikada yediği golle ligde Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu.

Abone ol

Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 7. hafta maçında ev sahibi Chelsea, 14. dakikada Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçerken Liverpool, 63. dakikada Gakpo'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Chelsea, 90+5. dakikada Estevao'nun golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de Chelsea ve Crystal Palace, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray mağlubiyetleriyle üst üste 3 yenilgisini almış oldu.

Günün diğer maçında Arsenal, konuk ettiği West Ham United'ı 2-0 yenerek Liverpool'dan liderliği devraldı.

Bu maçların ardından liderliğe yükselen Arsenal, puanını 16 yaparken Liverpool ise 15 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Petrol Ofisi Grubu ve Nakkaş Holding’den jet yakıtı depolama ve satışı alanında iş birliği
Petrol Ofisi Grubu ve Nakkaş Holding’den jet yakıtı depolama ve satışı alanında iş birliği
Hakan Fidan'dan KAAN tartışmalarına ilişkin açıklama
Hakan Fidan'dan KAAN tartışmalarına ilişkin açıklama
Osimhen Emirhan Topçu'nun boğazını sıktı yayıncı kuruluş göstermedi Nihat Kahveci isyan etti
Osimhen Emirhan Topçu'nun boğazını sıktı yayıncı kuruluş göstermedi Nihat Kahveci isyan etti
Aktitivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Hakan Fidan canlı yayında anlattı
Aktitivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Hakan Fidan canlı yayında anlattı
İsrail Gazze'de ilk çekilme hattını kabul etti Trump duyurdu
İsrail Gazze'de ilk çekilme hattını kabul etti Trump duyurdu
Niğde'de ahırda çıkan yangında 170 koyun telef oldu
Niğde'de ahırda çıkan yangında 170 koyun telef oldu
İsrail Gazze Şeridi'nde 3 noktada varlığını sürdürmeyi planlıyor iddiası
İsrail Gazze Şeridi'nde 3 noktada varlığını sürdürmeyi planlıyor iddiası
Ankara'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Ankara'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
QNB Türkiye meme kanseri farkındalığı için "Pembe Top Tenis Turnuvası" düzenledi
QNB Türkiye meme kanseri farkındalığı için "Pembe Top Tenis Turnuvası" düzenledi
Sergen Yalçın: 2 puan kaybeden taraf bizdik
Sergen Yalçın: 2 puan kaybeden taraf bizdik
Eski CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'dan CHP'ye dava
Eski CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'dan CHP'ye dava
Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın’a anlamlı pankart
Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın’a anlamlı pankart