HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!''

Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında depremzede Açıkgöz ailesinin yeni evlerine konuk oldu. Bakan Kurum, “Sadece Hatay’da 200 bine yakın konutun inşası var. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücü. Devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimizi alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz” dedi.

Bakan Kurum, asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Antakya merkez, Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum’u vatandaşlar alkışlarla ve zılgıtlarla karşıladı. Bir esnaf, “Bu memleket sizi unutmayacak. Bize sahip çıktığınız için size çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!'' - Resim: 0

UZUN ÇARŞI İÇİN KASIMDA TAMAMLANSIN TALİMATI

Şantiye alanlarını dolaşan Bakan Kurum, Uzun Çarşı’daki çalışmaların kasım ayı içinde tamamlanması yönünde talimat verdi. Bakan Kurum daha sonra Antakya’nın Güzelburç Mahallesi’ndeki 600 Konutlar mevkisine geçti. Burada yeni evlerine taşınan Açıkgöz ailesinin evine misafir olan Bakan Kurum, aileyle sohbet etti. Bakan Kurum, “Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Sağlık, huzur, mutluluk içerisinde inşallah evlatlarınızla, eşinizle, torunlarınızla hep birlikte yaşayın. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun” dedi. 74 yaşındaki ev sahibi Ali Açıkgöz ise “Evler çok iyi, yapanların da eline koluna sağlık. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Devletimize de hükümetimize de Allah zarar ziyan vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin” yanıtı verdi.

Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!'' - Resim: 1

“BU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN GÜCÜ”

İnşa çalışmalarının seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Sadece Hatay’da 200 bine yakın konutun inşası var. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücü. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimiz evini alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!'' - Resim: 2

Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!'' - Resim: 3

Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!'' - Resim: 4

